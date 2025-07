Ufficiale Il Real Madrid ha registrato Raul Asencio: è a tutti gli effetti un giocatore della prima squadra

Il Real Madrid ha registrato Raul Asencio come nuovo giocatore della prima squadra. I Blancos hanno permesso allo spagnolo di compiere un altro passo in avanti dopo essere stato tra le rivelazioni della scorsa stagione: il canario, come riportato da Marca, si unisce ai nuovi acquisti Carreras, Alexander-Arnold e Huijsen. Le Merengues non hanno ancora reso noto il numero che indosserà, ma sicuramente lascerà il 35 che aveva nelle giovanili. Per ora sono disponibili il 17 e il 25, mentre il 9 verrà lasciato libero da Mbappé, che prenderà la 10.

Al Mondiale per Club non è stato all'altezza delle prestazioni fornite con Carlo Ancelotti ed è stato lui stesso ad ammetterlo. Con Xabi Alonso lo attende una nuova sfida che lo metterà ulteriormente alla prova perché confermarsi è sempre più difficile, con le aspettative che aumentano continuamente.

In carriera vanta 46 presenze con il Real Madrid, 45 apparizioni con il Real Madrid Castiglia e 2 gettoni con il Real Madrid C. La dirigenza lo stima e i tifosi credono in lui, viste le sue qualità superiori alla media. De la Fuente lo ha già convocato con la Spagna, malgrado non lo abbia fatto ancora debuttare. La concorrenza è tanta, ma la sua occasione arriverà presto.