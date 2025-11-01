Il Real Madrid si sbarazza del Valencia in 45 minuti: 4-0. E Mbappé fa il vuoto fra i marcatori
Il Real Madrid si sbarazza della pratica-Valencia in 45 minuti: 4-0 per la squadra di Xabi Alonso, capace di segnare tre reti già nella prima frazione di gioco con Mbappé al 19' ed al 31' e con Bellngham al 44'. Nella ripresa poi ecco il 4-0 siglato da Carreras, all'82'. Con questa doppietta Mbappé si porta a 13 reti stagionali: dietro di lui nella classifica marcatori il più vicino è Julian Alvarez, a 7.
Con questa vittoria i blancos proseguono nel loro cammino quasi perfetto: 30 i punti raccolti nelle prime 11 gare della Liga, frutto di 10 vittorie (compresa quella nel Clasico della scorsa settimana contro il Barcellona) e un solo ko. Al momento il Barcellona, secondo, dista ben 7 punti: i blaugrana dovranno rispondere a tono domani contro l'Elche per rimanere quantomeno in scia.
LALIGA, 11ª GIORNATA
Getafe - Girona 2-1
Villarreal - Rayo Vallecano 4-0
Atlético Madrid - Siviglia 3-0
Real Sociedad - Athletic 3-2
Real Madrid - Valencia 4-0
Levante - Celta Vigo
Alavés - Espanyol
Barcellona - Elche
Betis - Maiorca
Oviedo - Osasuna
CLASSIFICA
1. Real Madrid 30*
2. Villarreal 23*
3. Barcellona 22
4. Atlético Madrid 22*
5. Espanyol 18
6. Getafe 17*
7. Betis 16
8. Rayo Vallecano 14*
9. Elche 14
10. Athletic 14*
11. Siviglia 13
12. Alavés 12
13. Real Sociedad 12*
14. Celta Vigo 10
15. Osasuna 10
16. Levante 9
17. Maiorca 9
18. Valencia 9*
19. Oviedo 7
20. Girona 7*
*una gara in più
Classifica marcatori nella Liga:
13 gol: Mbappé (Real Madrid)
7 gol: Julian Alvarez (Atletico Madrid)
6 gol: Etta Eyong (Levante)
5 gol: Muriqi (Maiorca) e Vinicius (Real Madrid)