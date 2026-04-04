Il Real si fa male, il Barça può scappare. Arbeloa: "Aiuto dall'Atletico? Non perdo tempo..."

Doccia gelata e delusione totale per il Real Madrid, che al ritorno dalla sosta nazionali nella Liga incassa una sconfitta (2-1) fuori casa contro il Maiorca in lotta salvezza. Un colpo durissimo da incassare per i blancos, che potrebbero ritrovarsi lontani dal Barcellona - in caso di vittoria contro l'Atletico Madrid - di ben 7 lunghezze e non solo 4 punti. "Non abbiamo avuto la pazienza né messo in pratica ciò su cui avevamo lavorato durante la settimana", ha bacchettato il tecnico, Alvaro Arbeloa, in conferenza stampa post-partita.

"Non siamo riusciti a farli girare né a sfondare sulle fasce. Abbiamo giocato un primo tempo migliore del secondo, nonostante nella ripresa avessimo bisogno di più energia e chiarezza di idee", l'aggiunta in seguito. "Per me è molto più facile vedere la difficoltà della partita, dell'avversario e del contesto. Per me è facile notarlo, la cosa complicata è che i giocatori capiscano che, senza dare il 200%, oggi non avremmo potuto vincere. Siamo stati superiori nel primo tempo, ma per una disattenzione siamo andati sotto. Qui, non appena ti distrai... Quando non sei preciso e loro invece lo sono, succede questo. Non aver giocato un secondo tempo migliore di quello che abbiamo fatto è la cosa che mi fa più male".

Come detto, il Real deve sperare che l'Atletico fermi il Barcellona se non intende essere seminato in classifica e perdere la corsa al titolo. Ma Arbeloa ha replicato: "Ricevere un aiuto da Madrid? Non è una cosa che mi riguarda. Mi importa della mia squadra e della partita di martedì. Non perdo tempo con ciò che non riguarda il mio club".