Mancini-bis con l'Italia? Lombardo: "Me lo auguro perché ha un debito. Vorrebbe tornare"

Attilio Lombardo, tecnico della Sampdoria, ha parlato dell'ennesimo fallimento della Nazionale italiana, che ha mancato la qualificazione ai Mondiali per la terza edizione consecutiva. Ricordiamo che lo stesso Lombardo è stato il vice di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia dal 2019 al 2023, con la quale ha vinto Euro 2020 ma ha anche conosciuto l'onta del flop di Qatar 2022, dove gli azzurri mancarono l'appuntamento per la sconfitta ai playoff contro la Macedonia del Nord

"Nessuno si aspettava di non andare ai Mondiali per la terza volta consecutiva e mi dispiace molto. Penso che il movimento del nostro calcio sia attualmente inferiore ad altri, con troppi pochi giovani italiani che giocano stabilmente in A e in B. Su Mancini, mi auguro che torni perché credo abbia un debito: gli piacerebbe tornare in Azzurro, così come gli piacerebbe tornare alla Sampdoria."