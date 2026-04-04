D'Aversa sull'infortunio di Zapata: "Dispiace, stava lavorando sodo per ritrovare la condizione"

Mister Roberto D'Aversa, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara col Pisa, è stato interpellato anche sull'infortunio di Duvan Zapata in attacco. Queste le sue dichiarazioni: "Dispiace per Duvan, stava lavorando sodo per ritrovare una condizione ottimale. Ragiono in maniera positiva: non penso alle assenze, ma al fatto che ci saranno altri. Simeone ha giocato con Adams e con Kulenovic, sceglierò per sfruttare le caratteristiche di tutti conoscendo pregi e difetti degli avversari. Più che cambiamenti singoli rispetto a Simeone, i cambiamenti ci sono in base all'avversario e al tipo di gara che vogliamo interpretare"

Chi mancherà oltre Zapata e Aboukhlal?

"Gli altri sono disponibili e convocati".

Il comunicato ufficiale del Torino sul ko di Zapata

"Il Torino Football Club comunica che il calciatore Duvan Zapata è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra. La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio, ma l'attaccante colombiano salterà sicuramente la gara di domenica col Pisa".

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