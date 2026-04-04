D'Amico: "Napoli-Milan? Vedo favoriti gli azzurri. Chi vince può disturbare l'Inter"

Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali dell'Italia, la Serie A riprende il suo corso con la 31^ giornata. Tra i match di spicco figura Napoli-Milan, di cui ha parlato Andrea D'Amico ha parlato ai microfoni di MilanNews.it partendo dalla sua favorita a livello di pronostico: "Il Napoli, per ambiente e per fame. Il Maradona non è uno stadio: è una pressione continua, che ti entra nelle gambe. Se la partita resta sporca, il Napoli ha qualcosa in più. Se diventa pulita, tecnica, il Milan può far male".

Le due squadre sembrano essere ancora in corsa per lo scudetto, ma l'esperto agente non la vede proprio così: "Non è una corsa a tre. È una corsa in cui l’Inter è davanti e gli altri inseguono sperando che rallenti. Chi vince tra Napoli e Milan non entra automaticamente nella lotta scudetto: entra nella possibilità di disturbarla. Che è diverso, ma nel calcio spesso basta. Ovviamente dipende poi dai risultati dell’Inter. Perché con i tre punti tutto è aperto fino alla fine".

Riguardo al duello tra due santoni della panchina come Conte e Allegri, dice: "Dipende da che partita vuoi. Se vuoi controllo emotivo, Allegri. Se vuoi portarla al limite, Conte. Conte accende la partita, Allegri la spegne. E spesso, nelle gare di nervi, vince chi riesce a far giocare l’altro come non vuole".