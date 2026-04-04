Scozia, aggancio al comando: poker dei Rangers ora momentaneamente primi
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Cambio al comando del campionato scozzese con i Rangers che agganciano gli Hearts quando manca una giornata al termine della regular season. La squadra di Edimburgo tuttavia ha ancora la sua partita da giocare domani. Questi i risultati e la classifica aggiornata:
Sabato 4 aprile
Hibernian - Kilmarnock 3-0
Motherwell - Falkirk 2-3
Rangers - Dundee United 4-2
St. Mirren - Aberdeen 2-0
Domenica 5 aprile
Livingston - Hearts
Dundee FC - Celtic
Classifica
1. Rangers 66
2. Hearts 66
3. Celtic 61
4. Motherwell 54
5. Hibernian 51
6. Falkirk 46
7. Dundee United 37
8. Dundee FC 32
9. Aberdeen 30
10. St. Mirren 30
11. Kilmarnock 27
12. Livingston 15
Marcatori
17 reti: Maswanhise (Motherwell)
15 reti: Nygren (Celtic)
12 reti: Braga (Hearts)
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