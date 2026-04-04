Piega il Real con un gol al 91', l'ex Lazio Muriqi in lacrime: "Vengo da due settimane brutte"

Per capire il grado di importanza di una vittoria come quella ottenuta contro il Real Madrid, una delle due potenze della Liga, grazie ad un gol vittoria che ha permesso al Maiorca di lasciare la zona retrocessione, basta assistere alle emozioni che hanno travolto Vedat Muriqi.

Il centravanti kosovaro ed ex Lazio è stato capace di rompere il muro dei blancos e infilare in porta il 2-1 al 91', agguantando tre punti d'oro colato. Catturato poi dalle telecamere allo stadio Maiorca Son Moix in preda alle lacrime e ai singhiozzi (come dimostra il video di seguito), spiegazione della valenza di un semplice gol a questo punto della stagione in campionato. Specialmente per una squadra come il Maiorca, che necessita di raggiungere la salvezza e grazie il gol di Muriqi ora si trova a +2 dalla zona retrocessione.

"Vengo da due settimane molto brutte... le emozioni e i nervi. Posso sembrare un duro, ma sono umano", ha confidato nel post-partita. "Arrivavo dall'errore su rigore a Elche in una partita complicata. Poi la sconfitta nella finale per qualificare il Kosovo al Mondiale, il sogno della mia vita. Oggi con questo gol, vincendo 2-1... Grazie mille ai tifosi per il sostegno enorme e per tutto quello che mi avete dato. Speriamo di restare in Primera Division", la commozione trasmessa da Muriqi.

"Quando fai i calcoli sul calendario, contro il Real Madrid metti in conto zero punti. Ma vincere contro di loro, la squadra migliore del mondo... significa molto, dimostra che abbiamo fatto un grande lavoro durante la settimana", ha riconosciuto l'ex centravanti della Lazio. "Ora sotto con Rayo e Valencia per ottenere altri sei punti".