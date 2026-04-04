Ligue 1, troppo facile per lo Strasburgo: Nizza asfaltato 3-1, l'Europa dista tre passi
Vittoria tonda dello Strasburgo, con tre gol segnati prima dell'intervallo rispedisce a casa il Nizza: Godo, Enciso ed El Mourabet i mattatori del pomeriggio. Gli alsaziani hanno approfittato delle amnesie della difesa delle Aquile per mettersi rapidamente al sicuro in casa, mentre gli ospiti non sono mai stati in partita. Serve a poco la rete di Mendy nel finale, vince l'RCS 3-1.
Ottavo in classifica, lo Strasburgo si porta a un solo punto dal Rennes, che sarà impegnato nella trasferta di Brest questo sabato sera in Ligue 1. Il Nizza resta al 15° posto, a cinque punti di distanza dalla zona retrocessione.
LIGUE 1 - 28ª GIORNATA
Venerdì 3 aprile
Paris Saint-Germain - Tolosa 3-1
Sabato 4 aprile
Strasburgo - Nizza 3-1
Brest - Rennes
Lille - Lens
Domenica 5 aprile
Angers - Lione
Le Havre - Auxerre
Lorient - Paris FC
Metz - Nantes
Monaco - Marsiglia
Classifica
1. Paris Saint-Germain 63
2. Lens 59
3. Marsiglia 49
4. Lione 47
5. Lille 47
6. Monaco 46
7. Rennes 44
8. Strasburgo 43
9. Tolosa 37
10. Lorient 37
11. Brest 36
12. Angers 32
13. Paris FC 31
14. Le Havre 27
15. Nizza 27
16. Auxerre 22
17. Nantes 17
18. Metz 14
Marcatori
16 reti: Panichelli (Strasburgo)
15 reti: Greenwood (Marsiglia)
14 reti: Lepaul (Rennes)
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