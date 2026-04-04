Runjaic e la mancata convocazione di Zaniolo con l'Italia: "L'umore è buono, ha personalità"

A due giorni dalla sfida alla Blunerdy Stadium tra Udinese e Como è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei friulani Kosta Runjaic, il quale ha parlato di Nicolò Zaniolo toccando anche il tema della mancata convocazione da parte di Gattuso: "Se parliamo in generale l'umore è buono. Zaniolo non è stato convocato, è rimasto con noi, ognuno elabora determinate notizie in base alla propria personalità, io in base al mio ruolo mi occupo dei fatti e non delle ipotesi, su questo cerco di preparare Nicolò affinchè migliori sempre di più. Sto vedendo una bella energia di Zaniolo sul campo, sta ripagando la fiducia. Cerco di dare il mio contributo affinché migliori e possa conquistarsi una convocazione".

Domani senza Davis potremo vedere Zaniolo più accentrato?

"Tutto è possibile, la gara d'andata ci ha dimostrato che non sempre il modo di giocare è determinante perché nel primo tempo ci è mancata proprio intensità, perdendo troppi palloni. Nella ripresa siamo passati a 4 sì ma abbiamo messo molto più coraggio in difesa e in attacco. Bisogna avere fiducia in noi stessi, sarà l'abc metterci energia. Andando poi alle scelte sull'undici, Zaniolo posso schierarlo in tanti ruoli, può fare la mezzala, il trequartista, l'attaccante. Ha determinate caratteristiche che non vogliamo limitare, dobbiamo quindi riuscire a dargli la possibilità di svariare. Dobbiamo adattare anche i giocatori che giocano con lui alle sue caratteristiche, indipendentemente da tutto però servirà coraggio".

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