Il segreto per essere costanti nelle vittorie? Guardiola: "La qualità dei giocatori"

vedi letture

Il segreto per essere costanti nelle vittorie? Per Pep Guardiola la risposta è molto facile: "La qualità dei giocatori". Il manager del Manchester City, nel corso della sua conferenza stampa pre gara ha commentato: "Cerchiamo di comprare più giocatori forti possibili per rimanere in alto più a lungo". Poi però l’ex Barcellona e Bayern Monaco si sofferma anche su altri aspetti più importanti: "Il progetto, le strutture, la professionalità in tutti i reparti. Sono arrivato dal Barcellona e dal Bayern e so di cosa parlo, è molto di più di avere giocatori incredibili".