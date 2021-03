Il Siviglia domina, ma segna sempre il solito Haaland: partita sbloccata al 35'

Il Borussia Dortmund soffre, subisce ma non crolla e sblocca il punteggio al 35'. Reus viene servito da Schulz sul lato corto sinistro dell'area, anticipa l'uscita di Bono e serve il solito Erling Haaland, che deve solo appoggiare in rete. Diciannovesimo gol in Champions League per il fenomeno norvegese.