Ufficiale Il Southampton fa manita di colpi: ufficiale anche Wood dallo Swansea, firma per 4 anni

Impennata improvvisa per Nathan Wood. Il difensore di 22 anni ha deciso di lasciare la Championship e lo Swansea per atterrare dritto in Premier League con il Southampton.

Il difensore centrale dell'Inghilterra Under 21 diventa il quinto arrivo estivo dei Saints, dopo Adam Lallana, Taylor Harwood-Bellis, Charlie Taylor e Ronnie Edwards. Una vera ricostruzione per affrontare nel migliore dei modi la prossima impegnativa stagione nella massima lega inglese. Di seguito il comunicato del club per l'ingaggio del centrale classe 2002: "Il Southampton Football Club è lieto di confermare l'ingaggio di Nathan Wood dallo Swansea City con un contratto di quattro anni".

L'emozione di Wood. La prospettiva di giocare in Premier League, con la maglia del Southampton, per la prima volta nella sua carriera lo ha catturato: "È ovviamente un club enorme, un club di Premier League che la scorsa stagione era in Championship, e tornare subito nella Prem è una cosa importante. Sono molto felice di essere qui". Proseguendo: "È sempre stato un club attraente. Ovviamente lo stile di calcio è una cosa importante, l'allenatore è una cosa importante e anche per me è un passo avanti nel campionato. Se si mettono insieme tutte queste cose, non c'è da preoccuparsi. È una decisione facile da prendere", la chiosa.