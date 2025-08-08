Ufficiale Wilfred Ndidi lascia il Leicester: il centrocampista passa a titolo definitivo al Besiktas

Adesso è ufficiale: Wilfred Ndidi lascia il Leicester City dopo otto stagioni per trasferirsi a titolo definitivo al Besiktas, in Turchia. L’operazione è soggetta a completamento delle formalità legate al trasferimento internazionale.

Arrivato al King Power Stadium nel gennaio 2017 dal Genk, il centrocampista nigeriano è stato una figura chiave della mediana delle Foxes, totalizzando 303 presenze e 18 gol in tutte le competizioni. Oggi, a 28 anni, saluta l’Inghilterra con un curriculum ricco di successi. Ndidi ha avuto un ruolo determinante nei momenti più gloriosi del club negli ultimi anni: ha contribuito ai due quinti posti consecutivi in Premier League, al trionfo in FA Cup e Community Shield nel 2021, e alla vittoria della Championship nel 2023/24, riportando il Leicester in massima serie.

Dalla sua prima stagione in Inghilterra, quando arrivò come talento emergente a soli 20 anni, Ndidi è cresciuto fino a diventare un pilastro del centrocampo e una vera icona per tifosi e compagni. Apprezzato per la sua instancabile corsa e per l'intelligenza tattica, lascia un vuoto importante nello spogliatoio. Il club ha voluto ringraziare pubblicamente Wilfred, sottolineando la stima e la gratitudine di tutta la società per quanto fatto in questi anni e augurandogli il meglio per questa nuova avventura in Turchia.