Ufficiale Rinnovo importante per il Celta Vigo: Williot Swedberg ha firmato fino al 2029

Williot Swedberg continuerà a vestire la maglia celeste per altre quattro stagioni. L’attaccante svedese ha prolungato il proprio contratto con il Celta Vigo fino al 2029, confermando la volontà del club di puntare con decisione sui giovani di talento. Arrivato a Vigo nell’estate 2022, Swedberg ha mostrato una crescita costante: nella scorsa Liga ha disputato 32 partite, 15 delle quali da titolare, segnando 4 gol e fornendo 5 assist. Determinante il suo passaggio per Iago Aspas al Coliseum contro il Getafe, azione che ha garantito la qualificazione del Celta all'Europa League dopo otto anni di assenza.

A 21 anni, già nel giro della nazionale svedese, Swedberg si è adattato con successo al ritmo e alle esigenze del calcio spagnolo, distinguendosi per talento, intelligenza tattica e capacità di creare occasioni dalla seconda linea.

Con questo rinnovo, il Celta ribadisce la propria fiducia in un giocatore considerato fondamentale per il presente e il futuro del club, e sottolinea la soddisfazione di poter continuare a crescere insieme a un calciatore che si è guadagnato l’affetto e il rispetto di tutta la tifoseria galiziana.