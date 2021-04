Il tecnico della R. Sociedad pazzo di gioia dopo la vittoria in Copa del Rey: cori in conferenza stampa

Un trionfo storico per la Real Sociedad, che nel derby basco di ieri contro l'Athletic Bilbao si è aggiudicato l'edizione del 2020 della Copa del Rey (disputata in via eccezionale in questa stagione a causa del Covid). La gioia incontenibile del popolo biancoblu ha coinvolto anche il tecnico Imanol Alguacil, che nel corso della conferenza stampa al termine del match ha svestito la giacca, indossato la maglia del club e ha dichiarato: "Questo è per tutti quelli che sentono la Real Sociedad", intonando poi in una serie di cori con una sciarpa tra le mani. Un simpatico siparietto che la società di San Sebastian ha rilanciato con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter.