Il Tolosa si separa da Vincent Sierro: il centrocampista svizzero vola in Arabia Saudita
Il Tolosa ha ufficializzato la cessione di Vincent Sierro all’Al Shabab, club dell’Arabia Saudita. Arrivato nel gennaio 2023 dallo Young Boys di Berna, dove si era già guadagnato l’affetto dei tifosi, il centrocampista elvetico è riuscito in breve tempo a diventare un elemento fondamentale del TéFéCé. Giocatore di grande esperienza, Sierro ha colpito sin dalle prime apparizioni per la sua qualità tecnica, l’intelligenza tattica e un atteggiamento sempre esemplare.
Con la maglia viola, Sierro ha disputato 91 partite ufficiali, realizzando 12 gol e servendo 7 assist. Il suo contributo è stato decisivo soprattutto in due momenti che resteranno impressi nella memoria collettiva del club: la conquista della Coppa di Francia e lo storico successo contro il Liverpool, due serate destinate a entrare nella leggenda del calcio locale. Leader silenzioso e sempre al servizio del collettivo, Sierro è stato un punto di riferimento sia in campo che nello spogliatoio, indossando con orgoglio anche la fascia da capitano.
Un addio che va oltre il calcio
Il club ha voluto sottolineare non solo le qualità sportive del giocatore, ma anche quelle umane: un uomo umile, sorridente, rispettato dai compagni e vicino ai tifosi, che ha incarnato al meglio i valori del Toulouse. Dopo aver lasciato un segno indelebile in Francia, Sierro si prepara ora a una nuova sfida professionale in Medio Oriente, portando con sé l’affetto e la riconoscenza di tutto il popolo viola.
