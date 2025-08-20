Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Tolosa si separa da Vincent Sierro: il centrocampista svizzero vola in Arabia Saudita

Il Tolosa si separa da Vincent Sierro: il centrocampista svizzero vola in Arabia SauditaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:42Calcio estero
di Michele Pavese

Il Tolosa ha ufficializzato la cessione di Vincent Sierro all’Al Shabab, club dell’Arabia Saudita. Arrivato nel gennaio 2023 dallo Young Boys di Berna, dove si era già guadagnato l’affetto dei tifosi, il centrocampista elvetico è riuscito in breve tempo a diventare un elemento fondamentale del TéFéCé. Giocatore di grande esperienza, Sierro ha colpito sin dalle prime apparizioni per la sua qualità tecnica, l’intelligenza tattica e un atteggiamento sempre esemplare.

Con la maglia viola, Sierro ha disputato 91 partite ufficiali, realizzando 12 gol e servendo 7 assist. Il suo contributo è stato decisivo soprattutto in due momenti che resteranno impressi nella memoria collettiva del club: la conquista della Coppa di Francia e lo storico successo contro il Liverpool, due serate destinate a entrare nella leggenda del calcio locale. Leader silenzioso e sempre al servizio del collettivo, Sierro è stato un punto di riferimento sia in campo che nello spogliatoio, indossando con orgoglio anche la fascia da capitano.

Un addio che va oltre il calcio
Il club ha voluto sottolineare non solo le qualità sportive del giocatore, ma anche quelle umane: un uomo umile, sorridente, rispettato dai compagni e vicino ai tifosi, che ha incarnato al meglio i valori del Toulouse. Dopo aver lasciato un segno indelebile in Francia, Sierro si prepara ora a una nuova sfida professionale in Medio Oriente, portando con sé l’affetto e la riconoscenza di tutto il popolo viola.

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
UFFICIALE: Tolosa, rinforzo a centrocampo. Dallo Young Boys arriva Vincent Sierro... UFFICIALE: Tolosa, rinforzo a centrocampo. Dallo Young Boys arriva Vincent Sierro
Lo Young Boys agguanta il pareggio a dieci dal termine: 2-2, decisivo il gol di Sierro... Lo Young Boys agguanta il pareggio a dieci dal termine: 2-2, decisivo il gol di Sierro
Altre notizie Calcio estero
Sterling resta in uscita dal Chelsea e ora ci pensa il Fulham: contatti avviati Sterling resta in uscita dal Chelsea e ora ci pensa il Fulham: contatti avviati
Ei fu il 'nuovo Kakà', poi il declino: ora l'ex Chievo Lucas Piazon riparte dalla... UfficialeEi fu il 'nuovo Kakà', poi il declino: ora l'ex Chievo Lucas Piazon riparte dalla Polonia
Galatasaray, pronta la prima offerta al City per Akanji: c'è fiducia. Poi Ederson... Galatasaray, pronta la prima offerta al City per Akanji: c'è fiducia. Poi Ederson
Andoni Zubizarreta non è più il ds del Porto: il comunicato del club UfficialeAndoni Zubizarreta non è più il ds del Porto: il comunicato del club
L'Arsenal torna sul mercato: Havertz si ferma, ad Arteta serve un altro centravanti... L'Arsenal torna sul mercato: Havertz si ferma, ad Arteta serve un altro centravanti
Amichevole in Angola, 4 ONG chiedono a Messi e all’Argentina di non giocare a Luanda... Amichevole in Angola, 4 ONG chiedono a Messi e all’Argentina di non giocare a Luanda
Farioli in ansia: stop per Samu, out almeno un mese e addio alla convocazione con... Farioli in ansia: stop per Samu, out almeno un mese e addio alla convocazione con la Spagna
Julian Alvarez e i dubbi sul futuro all’Atletico: si sta pentendo della scelta fatta... Julian Alvarez e i dubbi sul futuro all’Atletico: si sta pentendo della scelta fatta un anno fa?
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il difensore (arriva) e le 2 telenovelas Lookman-Koné. Juve: doppia uscita da 70 milioni per altrettante entrate. Milan: la punta che vuole Allegri. Napoli: il “nuovo Lukaku”. Roma: “Sancho subito!”, il diktat di Gasp. E su Rabiot…
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
4 Inter: il difensore (arriva) e le 2 telenovelas Lookman-Koné. Juve: doppia uscita da 70 milioni per altrettante entrate. Milan: la punta che vuole Allegri. Napoli: il “nuovo Lukaku”. Roma: “Sancho subito!”, il diktat di Gasp. E su Rabiot…
5 Cambia tutto al Liverpool: il nuovo acquisto in attacco è... Federico Chiesa
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Guelfi e Ghibellini 18:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Match ball 19:00Match ball
Rubrica di approfondimento sul Tennis. A cura di Paolo Ghisoni
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, visite mediche per Krstovic: poi la firma e l'ufficialità. Le immagini
Immagine top news n.1 Milan, per Boniface offerto prestito con diritto di riscatto a 30 milioni: il punto sull’attacco
Immagine top news n.2 Il Napoli offre 45 milioni di euro per Pio Esposito, rifiutati. Per l'Inter è incedibile
Immagine top news n.3 Atalanta, Krstovic è atterrato a Milano: ora le visite a Bergamo, poi la firma
Immagine top news n.4 Roma, ecco Bailey: arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa. Il comunicato
Immagine top news n.5 Igli Tare è il primo grande venditore del Milan da 40 anni a oggi
Immagine top news n.6 Bailey il top player della Roma. Occhio ai precedenti: tre flop clamorosi dalla Giamaica
Immagine top news n.7 Juventus, Tudor prepara la sfida col Parma mentre Comolli tratta le cessioni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta insegna ancora una volta a tutti come fare mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cambia tutto al Liverpool: il nuovo acquisto in attacco è... Federico Chiesa
Immagine news podcast n.2 L'incredibile spregiudicatezza del progetto del nuovo Parma
Immagine news podcast n.3 I due giocatori da non perdere nel nuovo Sassuolo che nasce di Fabio Grosso
Immagine news podcast n.4 Heggem e Vitik. Così Sartori ha deciso di investire ancora una volta sulle sue idee
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Sabato: ”Non capisco la strategia dell’Inter. Mercato in netto ritardo”
Immagine news Serie A n.2 Ordine: ”Milan indebolito in difesa. Senza rinforzi difficile la Champions”
Immagine news Serie A n.3 Di Chiara: ”Livello Serie A cambiato in negativo. Viviamo un mercato drogato”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sabato: ”Non capisco la strategia dell’Inter. Mercato in netto ritardo”
Immagine news Serie A n.2 Napoli, formulata la prima offerta al Lipsia per Elmas: tutti i dettagli della proposta
Immagine news Serie A n.3 Ordine: ”Milan indebolito in difesa. Senza rinforzi difficile la Champions”
Immagine news Serie A n.4 Juventus, McKennie cambia numero di maglia e sceglie il 22. Di Gregorio giocherà con il 16
Immagine news Serie A n.5 Di Chiara: ”Livello Serie A cambiato in negativo. Viviamo un mercato drogato”
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Romagna: "Napoli senza Lukaku? Ne hanno altri... Non vediamo l'ora"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, atteso l'ok per Vavassori. A Chiavari è già profumo di scontro diretto
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, arriva il centrocampista Cherubini dalla Roma: "Sono prontissimo"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, ecco l'attaccante Olivieri. Arriva da svincolato dopo l'addio alla Triestina
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Verde ha rifiutato l'offerta dell'APOEL Nicosia. Due ipotesi per Zurkowski
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Salerno: "Altri 3 o 4 innesti, spendendo meno del passato. Fracchiolla lavora bene"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 1ª giornata. Si parte col derby: Spezia-Carrarese affidata a Pairetto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, il giovane Maugeri giocherà a San Marino: ha firmato col Faetano
Immagine news Serie C n.2 Pro Patria alla caccia di rinforzi in difesa: piace lo svincolato Maddaloni
Immagine news Serie C n.3 Pianese, dopo undici anni il difensore centrale Gorelli torna in bianconero
Immagine news Serie C n.4 Catania, il presidente Pelligra in sede: domenica al Massimino per la partita col Foggia
Immagine news Serie C n.5 Albino Leffe, Obbedio: "Zoma in Germania? Spiace abbia avuto poco mercato in Italia"
Immagine news Serie C n.6 Lumezzane, dal Crotone arriva in prestito secco il giovane Gesualdo Napolitano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cantore: "Negli USA per crescere. Pallone d'Oro? Non lo vinco, ma è un punto di partenza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Prende forma la Champions Cup della FIFA: mancano solo le ultime due partecipanti
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Piovani: "Confermo che cerchiamo un'attaccante. Ma che sia forte davvero"
Immagine news Calcio femminile n.4 Se il buongiorno si vede dal mattino...Cantore alla conquista degli USA, con vista sul Pallone d'Oro
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Rizzon: "Con cuore, impegno e dedizione arriveremo distanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Arrivare almeno nelle prime tre in classifica, per la Champions"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?