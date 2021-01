Il Tottenham potrebbe decidere di non tenere Bale. Mou frena: "Non ne abbiamo discusso"

Il Tottenham starebbe pensando di non riscattare Gareth Bale. La notizia è clamorosa e sta facendo grande scalpore in Inghilterra: a frenare gli Spurs sarebbe il rendimento non soddisfacente del gallese. José Mourinho però frena in conferenza stampa: "Non abbiamo discusso di questo argomento nemmeno per un secondo. Gareth è un giocatore in prestito fino alla fine della stagione".