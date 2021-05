Il Troyes torna in Ligue 1 tre anni dopo: vinta la Serie B francese

vedi letture

Tre anni dopo l'ultima volta, il Troyes torna in Ligue 1 e vince con una giornata di anticipo la Ligue 2. Decisiva la vittoria per 2-0 contro il Vainqueur de Dunkerque che permette alla squadra di Laurent Batlles di festeggiare matematicamente la vittoria del campionato. Ancora da decidere l'altra squadra che salirà direttamente in Ligue 1, con Clermont e Tolosa in lizza: il Tolosa ha quattro punti di distacco dal Clermont secondo, ma con una gara in meno rispetto agli avversari. Solo una delle due squadre salirà direttamente in Ligue 1, mentre l'altra dovrà passare attraverso i playoff.