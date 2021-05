Il West Ham vuole tenere Lingard, ma il centrocampista spara alto: 120.000 euro a settimana

Autore di 9 gol e 4 assist in sole 13 partite, Jesse Lingard è uno dei principali artefici della straordinaria stagione del West Ham, attualmente quinto in Premier League e in piena lotta per accedere alle prossime coppe europee. Il club londinese, ovviamente, punta a tenere il centrocampista arrivato in prestito dal Manchester United, ma a patto che decida di abbassare le pretese. Come riporta il Daily Mail, Lingard avrebbe chiesto 120.000 euro a settimana per 4 anni, una cifra fuori da ogni logica in un momento così delicato.