Ilaix escluso dai convocati per il raduno: finché non rinnova giocherà con il Barcellona B

vedi letture

Il Barcellona ha reso nota la lista dei calciatori convocati per il raduno e per i test medici che lo precedono. Ci sono tutti, esclusi i nazionali chiaramente, ma manca Ilaix Moriba, il centrocampista-rivelazione della scorsa stagione. Il motivo, stando a quanto riferito da Mundo Deportivo, è politico: finché non rinnoverà il suo contratto (su di lui ci sono le big di Premier League) la società ha deciso di relegarlo alla squadra B.