Inizia la diaspora dallo Schalke 04 dopo la retrocessione: il primo sarà Bentaleb

Lo Schalke 04 è già ufficialmente retrocesso in Bundesliga ed è iniziata la diaspora di giocatori e talenti. Il primo sarà Nabil Bentaleb: il ventiseienne è destinato a liberarsi a parametro zero dalla società di Gelsenkirchen e ha già comunicato al club che non resterà in Zweite.

Ex Tottenham, lo attende una nuova esperienza in Premier League. Secondo il Sun, il ventiseienne potrebbe presto trovare un accordo con il Burnley.