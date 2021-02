Insulti social in Premier, Arteta: "Non posso accettare che venga presa di mira la mia famiglia"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato del cyberbullismo che sta assumento contorni razzisti e inquietanti. Diversi giocatori di Premier League sono stati vittime in quest'ultimo periodo, come Tuanzebe, Martial e Rashford del Manchester United, Sawyers del West Bromwich, Jankewitz del Southampton. Ma anche allenatori come Steve Bruce del Newcastle e lo stesso Arteta: "Siamo tutti esposti a questa situazione, è per questo che preferisco non leggere perché ne sarei condizionato. Dobbiamo conviverci. È una cosa che non si fermerà domani. E sto spingendo affinché le persone coinvolte vengano protette. Non sono l'unico a soffrire di questo tipo di cose. Quando vinci, tutto è bello, sei incredibile e sei il miglior allenatore. Quando perdi è completamente l'opposto. Quando si va sul personale contro di me posso passarci sopra, quando è coinvolta la famiglia è una storia diversa".