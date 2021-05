"Io una Formula 1, lui un Kart". Benzema ritroverà Giroud, un anno dopo la provocazione

Alle 20.20 Didier Deschamps svelerà la rosa della nazionale francese che parteciperà a Euro 2020. La principale novità sarà con ogni probabilità rappresentata dal ritorno di Karim Benzema dopo quasi 6 anni. Il centravanti del Real Madrid, che in questi anni di esclusione è diventato uno dei numeri 9 più forti in assoluto, ritroverà con ogni probabilità Olivier Giroud il quale solo un anno fa fu etichettato in modo non troppo simpatico dal franco-algerino. Nel corso di una chiacchierata con l'influencer Mohamed Henni pubblicata sui canali social, Benzema non lasciò molti dubbi su chi, fra lui e l'attuale "9" della Nazionale francese, fosse meglio: "Facile rispondere. Non si può confondere la Formula 1 con i Kart. E sono generoso" assicurò, prima di concludere affermando: "Io so di essere una Formula 1". Benzema continuò sostenendo come la presenza di Griezmann e Mbappé fisse importante per la sua funzionalità: "Giroud funziona perché è lì. Non è spettacolare, non esalta la folla ma lavora, fa il suo. Quel che fa lui non lo vedrete in un Griezmann né in un Mbappé". Con ogni probabilità i due giocatori si ritroveranno a condividere lo stesso obiettivo e una sola maglia da titolare: Giroud è stato impiegato molto poco in questa stagione e nonostante goda della grande fiducia di Deschamps il tecnico ha paura di non trovarlo al top della forma. L'infortunio a Martial e la volontà di schierare Mbappé e Griezmann come attaccanti esterni ha portato il ct a ricredersi e a convincersi di richiamare Benzema.