Javi Martinez: "Al Bayern grazie ad Heynckes. Mi sarebbe piaciuto salutare in uno stadio pieno"

In una lunga intervista rilasciata a Kicker il centrocampista Javi Martinez ha ripercorso i suoi nove anni al Bayern Monaco spiegando che gli sarebbe piaciuto salutare i tifosi: “Sarà uno strano addio perché mi sarebbe piaciuto salutare in uno stadio pieno. Sarebbe stato il mio desiderio, ma anche quello di David Alaba, Jerome Boateng e Hansi Flick, ma purtroppo la situazione non lo consente. Però tornerò sicuramente a Monaco, penso a settembre-ottobre perché qui ho tanti amici e tutte le persone che ho conosciuto mi hanno dimostrato grande affetto. Ho tanti ricordi belli di questi nove anni, ma anche brutti come l’infortunio al ginocchio nel 2014, ma mi piace ricordare ogni singolo giorno vissuto qui perché ho giocato con i migliori al mondo, sono stato allenato dai migliori tecnici e sono cresciuto davvero tanto. Inoltre ci sono i due Triplete vinti per la prima volta nella storia del club. - continua il basco – Fra i tanti tecnici che ho avuto il più importante è stato Heynckes perché mi ha portato qui, mi ha voluto fortemente e se ho scelto il Bayern anziché Real Madrid o Barcellona è anche merito suo, oltre al fatto che volevo un’esperienza all’estero”.