Ufficiale Joao Marques via dal Braga per trovare più spazio: definito il prestito al Gil Vicente

Colpo in entrata per il Gil Vicente, che si assicura le prestazioni di Joao Marques. L'esterno offensivo arriva in prestito dal Braga, dove fin qui in stagione non ha trovato molto spazio. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Gil Vicente FC informa che il giocatore João Marques si unirà alla squadra principale dei Galos fino alla fine della stagione 2024/2025, in prestito dall'SC Braga.

Il 22enne centrocampista offensivo, nato a Barreiro, ha completato la sua prima fase di allenamento all'FC Barreirense, seguito da Sporting CP e Vitória FC, raggiungendo la squadra principale del Sadino.

Nel 2021/2022 passa al CD Estoril Praia, prima nell'under 23, dove segna 15 gol, e poi nella prima squadra dei Canarinhos, dopo essersi distinto e suscitato l'interesse di diversi stemmi nazionali e stranieri, finendo però per per aver firmato per l'SC Braga.

In questa stagione, con il Braga, João Marques ha giocato solo sei partite e ora avrà l'opportunità di mettersi alla prova al Gil Vicente FC e continuare a essere convocato nella squadra portoghese Under 21, dove ha otto presenze e un gol".