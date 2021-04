Joaquin leggenda del Betis. Pronto il rinnovo, Pellegrini: "La firma arriverà nei prossimi giorni"

La leggenda Joaquin non molla. Il capitano e simbolo del Real Betis è pronto a rinnovare il suo contratto per un'altra stagione, come ha annunciato il tecnico degli andalusi, Manuel Pellegrini, in un'intervista a ESPN: "Rinnoverà sicuramente nei prossimi giorni. Ha ancora tanto da dare e mi piace molto la sua voglia. A volte abbiamo delle discussioni perché vuole giocare sempre, ma ho l'obbligo di dosarlo. È di grande aiuto per tutti noi".