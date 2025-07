Ufficiale Joel Ndala è un nuovo giocatore dell’Hull City: il talento del City arriva in prestito

L’Hull City ha ufficializzato l’arrivo in prestito per l’intera stagione 2025/26 del giovane e talentuoso esterno offensivo Joel Ndala dal Manchester City. Classe 2006, Ndala ha iniziato il suo percorso calcistico nel settore giovanile del Port Vale, prima di approdare all’Academy dei Citizens all’età di 10 anni, nel 2017. Da allora, il suo percorso nelle giovanili del City è stato costellato di successi e prestazioni brillanti: ha contribuito alla conquista di due titoli di Premier League U18 - distinguendosi nella stagione 2022/23 con 13 reti in 20 partite -, due Premier League 2 e una FA Youth Cup.

A livello professionistico, Ndala ha già accumulato esperienza con tre presenze nell’EFL Trophy ed è stato convocato nella rosa della prima squadra per il Mondiale per Club 2023, oltre ad aver partecipato a un’amichevole vinta 4-3 contro il Celtic nel luglio 2024. Nel corso della scorsa stagione ha vissuto due esperienze in prestito: prima al PSV Eindhoven, dove ha collezionato 12 presenze e 1 gol con lo Jong PSV; successivamente, da febbraio, ha militato nel Nottingham Forest, segnando una rete in 11 partite con la squadra B.

Ndala è anche un punto fermo delle nazionali giovanili inglesi, avendo vestito la maglia dei Tre Leoni dall’Under-15 all’Under-19 e brillato nel Mondiale U17 del 2023 con tre gol. "Sono felice e onorato di essere qui. Il mister mi segue da tempo e mi ha fatto sentire davvero voluto. Ora tocca a me dimostrare il mio valore", ha dichiarato Ndala. "La Championship è un campionato competitivo e non vedo l’ora di affrontare questa sfida".