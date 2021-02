Jordan Lukaku brilla in Belgio. Il ct Martinez: "Grazie all'Anversa può giocare tutti e 90'"

Intervenuto a Het Nieuwsblad il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha elogiato Jordan Lukaku che all'Anversa sta finalmente giocando con continuità: "Jordan ha giocato in modo impressionante nelle ultime settimane. Per la prima volta dal 2018 sta vivendo la stagione con continuità. Grazie all'Anversa può giocare per tutti i 90 minuti". 26 anni, Lukaku è attualmente in prestito dalla Lazio dove ha trovato nella passata stagione poco spazio: appena 13 presenze in campionato di cui solo una da titolare. In Europa League invece non era stato inserito in lista da Simone Inzaghi.