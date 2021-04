Jupiler League, il Brugge cade in casa dell'Anderlecht: decide Lokonga

Vince, in rimonta, l'Anderlecht terzo in classifica, che si toglie la soddisfazione di battere la capolista Brugge, che aveva sbloccato il risultato. Avanti con Lang, gli ospiti si fanno prima raggiungere da Nmecha per poi farsi rimontare definitivamente dal gol del talento Lokonga, mediano accostato anche al Milan. Con questa vittoria l'Anderlecht compie un passo importante sul quinto posto, garantendosi un posto nelle quattro che disputeranno il playoff per vincere il campionato belga.