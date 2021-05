Kane allo scoperto: "Forse con 116 milioni mi venderanno. Voglio vincere e segnare come CR7"

Non è più un mistero: Harry Kane vuole lasciare il Tottenham. E nel caso non fosse chiara l'intenzione, il centravanti ha spiegato le sue ragioni in una chiacchierata con Gary Neville per Skybet: "Non so cosa potrà succedere. Magari Levy vorrà vendermi, qualora arrivasse un'offerta da 100 milioni di sterline. Spero che il nostro rapporto sia buono: sono in questo club da 16 anni, quindi spero che avremo una conversazione onesta e capire cosa fare sotto questo aspetto. Non voglio arrivare alla fine della carriera con dei rimpianti, voglio essere il calciatore migliore possibile. Sento di poter avere un'altra carriera davanti, posso giocare altri 7-8 anni e non ho fretta. Mi sento come se potessi essere meglio di quello che sono stato finora, posso produrre numeri migliori. Non ho paura di dire che voglio essere il più forte e che vorrei arrivare ai livelli raggiunti da Messi e Ronaldo. Il mio obiettivo è quello di vincere trofei ogni anno, di segnare 50, 60, 70 gol a stagione".