Kane e la vita al Bayern: "Andata anche meglio di quanto pensassi. Voglio la Champions"

Harry Kane ha avuto un successo strepitoso al Bayern Monaco e la media di segnature con la maglia dei bavaresi è clamorosa: 152 gol in 155 partite, tra tutte le competizioni. Fin da subito è scattato l'amore con i tifosi tra dedizione e primi trofei vinti in carriera, dopo anni di magra nel Tottenham: due campionati e una Coppa di Germania. Ma in più è esploso con un gioco dinamico e travolgente, con Olise e Luis Diaz ai suoi fianchi, oltre che un ottimo ambiente dove vivere con la famiglia. Domani tornerà in campo per disputare la Champions League, contro i norvegesi del Viking Stavanger.

Il suo sbarco a Monaco di Baviera

"Quando sono arrivato non sapevo cosa aspettarmi", ricorda Kane del suo arrivo nel 2023 nell'intervista ai canali della UEFA. "Ero stato al Tottenham per tanto tempo. Sapevo che tutti si aspettavano tanti gol e che giocassi da centravanti, ma le cose sono andate anche meglio di come pensavo. Mi sono goduto ogni singolo minuto e anche le aspettative che c'erano su di me. Ci sono però altri momenti che voglio vivere e altri obiettivi da raggiungere: vincere la Champions League è sicuramente tra questi", ha dichiarato il capitano della Nazionale inglese, oltre che bomber del Bayern.

Benvenuto in Germania

"L'accoglienza che ho ricevuto in Germania è stata incredibile, non solo per me, ma anche per la mia famiglia", ha sottolineato Kane. "Quando al Mondiale la Germania è stata eliminata, tantissimi tedeschi mi hanno detto: 'Ora tifiamo Inghilterra. Vogliamo che tu faccia bene e vinca'. Prima di venire qui non avrei mai pensato che sarebbe stato possibile. Penso che mi apprezzino sia come persona che come giocatore". Mentre il club bavarese cerca di ultimare il rinnovo per il 33enne inglese, lui ha le idee chiare sul suo futuro: "Mi sento davvero a casa. A Monaco si vive molto all'aria aperta. Passo molto tempo a casa, magari portando a spasso il cane... Mia figlia maggiore adora andare a cavallo, quindi vado alle scuderie con lei e gioco a calcio con gli altri al campo qui vicino".