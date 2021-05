Keown: "Arsenal imbarazzante. Arteta surclassato da Emery: pesa l'inesperienza"

L’eliminazione dell’Arsenal contro il Villarreal non va giù a Martin Keown, leggenda dei Gunners, che la definisce “imbarazzante” e mette in dubbio la posizione (già traballante) di Mikel Arteta: “La sua inesperienza è costata. Era la serata che doveva salvare la stagione e non è arrivata, è stato surclassato dal suo predecessore, che imbarazzo. Non c’è stata reazione da squadra e questo dipende dall’allenatore”.