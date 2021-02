Klopp alla vigilia di RB Lipsia-Liverpool: "Ultimi ko arrivati per errori individuali, restiamo uniti"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di Champions League in programma domani a Budapest col RB Lipsia (andata degli ottavi di finale): "Ci sono molte voci in giro, ma io sto bene. Ci siamo parlati e abbiamo analizzato gli ultimi risultati (tre sconfitte consecutive, ndr). Dobbiamo continuare a portare avanti la nostra filosofia, anche in Champions League. Col Leicester per esempio abbiamo perso a causa di alcuni errori individuali, non perché avessimo giocato male. Noi restiamo uniti, lo siamo sempre stati, e l'umore della squadra è buono, anche se ovviamente è stato migliore in passato. Nessuno è felice del quarto posto in classifica in Premier, ve lo assicuro. Assenti? L'infortunato Naby Keita non volerà con noi a Budapest", le dichiarazioni del tecnico dei Reds in uno dei periodi più complicati della sua gestione.