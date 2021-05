Klopp e gli Europei: "Se uno o due dei miei uscissero anzitempo, non ne sarei dispiaciuto..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Crystal Palace, mister Jurgen Klopp è stato interpellato anche sulla minaccia infortuni rappresentata dal prossimo Europeo per i giocatori del suo Liverpool (e non solo): "Questo è il cruccio della mia vita. Da una parte desidero che le cose vadano loro bene, ma al contempo, se uno o due dei miei uscissero anzitempo, non ne sarei dispiaciuto... Auguro a tutti il meglio e di avere ottime possibilità di diventare campioni d'Europa, ma voglio prima di tutto che tornino qui sani e salvi per la prossima stagione", le dichiarazioni del già piuttosto preoccupato tecnico dei Reds.

