Klopp presenta il derby di Liverpool: "Ancelotti migliora ogni club, noi ed Everton uguali oggi"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby di Liverpool, mister Jurgen Klopp ha dedicato parole al miele al suo antagonista di domani Carlo Ancelotti: "Negli anni i Toffees hanno avuto buone squadre, ma oggi hanno un tecnico che migliora ogni compagine al mondo. Forse in questo momento c'è la minor differenza di sempre tra di noi, secondo la classifica è davvero così. Era da tanto tempo che non ci trovavamo così vicini, i nostri valori probabilmente sono gli stessi adesso", le dichiarazioni del tecnico dei Reds in vista del sentitissimo appuntamento con l'Everton.

La graduatoria attuale di Premier League vede non a caso il Liverpool sesto con 40 punti e l'Everton settimo con 37, ma con una gara in meno.