Koeman deluso per la sconfitta in Supercoppa: "C'è tristezza ma siamo sulla buona strada"

Una sconfitta dura da digerire, soprattutto per quella beffa subita al 90' che ha portato la sfida ai supplementari. Ronald Koeman commenta così la finale di Supercoppa: "Siamo stati due volte in vantaggio, ci abbiamo provato ma è andata male. Sono triste e deluso, volevamo vincere ma siamo sulla buona strada e stiamo migliorando. Bisogna crescere nella fase difensiva, non possiamo lasciar tirare gli avversari con quella facilità. Stiamo dando il massimo, questa sconfitta è dura da accettare. Non sono il peggiore oggi, né il migliore quando vinciamo. Non è un passo indietro, nelle prossime partite lo dimostreremo".

Messi era al 100%?

"Abbiamo parlato a lungo e mi ha detto che era pronto per giocare. Dopo tanti anni sa perfettamente se è in grado di giocare o meno".