Koeman: "Non sono deluso dai miei giocatori. Futuro? Ne parleremo a fine anno"

Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa sviando subito dalle domande sul futuro: “Non sono qui per parlare di questo, parliamo degli ultimi risultati e della squadra. Per il futuro ci sarà tempo a fine stagione. È importante continuare a credere nel titolo, dobbiamo vincere e sperare anche se le nostre possibilità sono poche. Non credo che abbiamo gettato alle ortiche il campionato, abbiamo fatto una rimonta che ci è costata molta fatica, ma anche Atletico e Real hanno perso punti per strada. - continua Koeman – Non sono deluso dai miei giocatori, è stato un anno difficile anche per loro. Ci sono stati cinque o sei giocatori che hanno giocato 40 partite e ho cercato di trarre fuori il meglio da loro. La squadra ha dimostrato di essere affamata anche se in alcune gare non siamo stati all’altezza e credo che ci siano ottime basi per il futuro. Mi sono sentito sempre sostenuto dallo spogliatoio e i giocatori hanno capito che le mie scelte sono sempre per il meglio per il club”.

L’olandese infine parla anche della finale di Champions League della squadra femminile che domani affronterà il Chelsea: “Sono migliorate tanto, ho visto le loro partite e hanno fatto un ottimo percorso. Sarebbe molto importante per loro vincere questo titolo e lo sarebbe anche per la società. Hanno l’ambizione e le qualità per alzare al cielo questo trofeo e loro lo sanno meglio di me”.