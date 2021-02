Koita, dopo la squalifica, avvisa: "I giovani siano attenti a quali farmaci vengono proposti"

Sekou Koita, attraverso il proprio profilo ufficiale, commenta con dispiacere la decisione della UEFA di squalificarlo per un farmaco contro il mal di montagna che gli è stato somministrato in Nazionale: "Sono triste di non poter aiutare la mia squadra in questo finale di stagione pieno di sfide, ma anche sollevato che la UEFA abbia analizzato i fatti del mio caso. Chiedo a tutti i calciatori, specie i giovani, siano molto attenti ai farmaci che gli staff medici delle squadre gli propongono. Grazie alla famiglia, ai miei agenti, al mio team legale e al mio club per il supporto ricevuto in questo difficile momento. Sono stato e sarò sempre un atleta pulito. Tornerò più forte a maggio 2021".