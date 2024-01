Ufficiale L'Al Ettifaq ha il sostituto di Henderson: dall'Al Taawoun arriva l'ex Real Medran

Alvaro Medran ha un passato al Real Madrid e ha condiviso lo spogliatoio anche con Cristiano Ronaldo, uno dei giocatori più forti di tutti i tempi se non addirittura il migliore di sempre. Il centrocampista spagnolo in Arabia Saudita si è ambientato bene e stava facendo una stagione di ottimo livello all'Al Taawoun, però nel mercato di gennaio, dopo l'addio di Jordan Henderson, è passato all'Al Ettifaq di Steven Gerrard.

L'ex Blancos ha fimato un super contratto di tre anni ed è stato richiesto espressamente di Steven Gerrard, che lo segue da tempo. In carriera Medran ha vestito anche le maglie di Getafe, Valencia, Alaves e Rayo Vallecano, facendo esperienza pure in Europa. Di seguito il post su Instagram del club saudita per annunciare il suo acquisto: