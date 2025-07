Ufficiale L'Aston Villa cede nuovamente Louie Barry: l'esterno giocherà nello Sheffield Utd

Lo Sheffield United ha rinforzato il proprio reparto offensivo con un colpo di grande prospettiva: Louie Barry arriva a Bramall Lane con la formula del prestito secco per tutta la stagione, proveniente dall’Aston Villa.

L’esterno offensivo, 22 anni, è un volto già noto al tecnico Ruben Selles, che lo ha allenato durante l’ultima parte della scorsa stagione all'Hull City. "Sono entusiasta di essere qui. Quando ho sentito parlare dell’opportunità non ci ho pensato due volte. Conosco già il mister e il suo stile di gioco, che rispecchia perfettamente le mie caratteristiche: andare dritto verso la porta", ha dichiarato Barry al suo arrivo.

Nato a Sutton Coldfield, Barry ha iniziato nel vivaio del West Brom, prima di trasferirsi nel 2019 al Barcellona, dove ha giocato con l’U19. Il suo percorso in Spagna, però, è stato frenato dalla pandemia. Tornato in Inghilterra, è stato acquistato dall’Aston Villa per circa 880.000 euro, segnando anche un gol contro il Liverpool in FA Cup. Ora una nuova avventura in Championship lo attende, con la voglia di esplodere definitivamente sotto la guida di Selles.