L'Atletico Madrid sogna in grande: l'obiettivo dell'estate è Bernardo Silva

Dopo il titolo di campione di Spagna, l'Atletico Madrid punta in alto anche in sede di mercato. Secondo France Football, l'ultimo obiettivo è Bernardo Silva, stimato da anni da Diego Pablo Simeone. I Colchoneros potrebbero sfruttare i buoni rapporti che intercorrono con Jorge Mendes, agente della stella del Manchester City, club in cui la concorrenza per il portoghese non manca: un fattore che potrebbe spingerlo a cambiare aria, secondo il periodico francese.