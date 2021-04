L'attacco di Hamann: "Haaland coi suoi comportanti non sta mostrando rispetto per il BVB"

vedi letture

Dietmar Hamann nel corso di una intervista alla 'Sport Bild' ha parlato Haaland e del suo futuro. E ha attaccato l'attaccante norvegese per come - tramite il suo procuratore e il suo papà - sta gestendo la questione. “Il BVB ha riposto molta fiducia nel giocatore quando lo ha preso da un campionato minore per 20 milioni di euro e gli hanno dato un grosso contratto. Se poi vedo come si stanno comportando, lui e i suoi consiglieri, e capisci che a loro non importa affatto del Borussia Dortmund. Poco prima dell'importante sfida casalinga contro l'Eintracht Raiola e il suo papà sono stati in Spagna per parlare con Barcellona e Real Madrid e io non ho alcuna simpatia per questo comportamento, il BVB merita più rispetto", le parole dell'ex centrocampista - tra le altre - di Bayern Monaco, Liverpool e Manchester City.