Ufficiale L'Espanyol interrompe il prestito di Svensson all'Osasuna. Pagato un minimo indennizzo

L'Espanyol comincia a muoversi in vista della prossima stagione, dopo la vittoria dei playoff che ha garantito ai catalani il ritorno nella massima serie spagnola dopo un solo anno di Purgatorio. Il club di Barcellona ha annunciato di aver riportato a casa il 22enne attaccante Max Svensson, che nell'ultima stagione ha giocato con l'Osasuna B, vestendo solo una volta la maglia della prima squadra.

Questo il comunicato della società di Pamplona: "Il Club Atlético Osasuna ha ricevuto una comunicazione dal Real Club Deportivo Espanyol, che riprende Max Svensson versando i 75.000 euro previsti come indennizzo per l'interruzione del prestito prima delle due stagioni pattuite. Ringraziamo il calciatore per il suo contributo alla permanenza delle nostre Promesse in terza divisione e gli augura buona fortuna per le sue future sfide professionali".