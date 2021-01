L'ex romanista Cicinho: "Possibile che Pato vada a giocare in Turchia al Sivasspor"

Potrebbe continuare in Turchia la carriera di Alexandre Pato, ex attaccante del Milan svincolatosi dopo l’avventura al San Paolo. A rivelare questa possibilità è Cicinho, ex Roma e compagno di nazionale del Papero, attraverso i microfoni di AS: “Sarebbe davvero eccitante vedere Pato al Sivasspor - spiega -. Ho giocato lì per tre anni e sarebbe davvero un successo per tutti. E’ una grande città, un grande paese e un grande club”.