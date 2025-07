Ufficiale L'Heidenheim corre ai ripari e si assicura Ramaj: arriva in prestito dal Dortmund

L'Heidenheim corre ai ripari. Il ko di Feller ha obbligato la società tedesca a un acquisto sul mercato e così il club ha deciso di puntare su Diant Ramaj, portiere di proprietà del Borussia Dortmund che ha già militato nelle giovanili del Blau-Rot. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Dopo l'infortunio di Frank Feller durante il ritiro in Alto Adige e la sua assenza di diversi mesi, Diant Ramaj, dopo le esperienze con Eintracht Francoforte, Ajax Amsterdam e FC Copenaghen, torna all'1. FC Heidenheim 1846 in prestito per un anno dal Borussia Dortmund. Durante i suoi primi anni all'FCH (dal 2018 al 2021), il portiere 23enne ha militato nella squadra Under 19 e ha fatto parte della squadra professionistica in giovane età.

'Siamo lieti che Diant Ramaj, nonostante le numerose offerte da parte dei migliori club europei, abbia deciso di tornare a allenarsi con noi per un anno. Come sapete, conosciamo Diant fin da giovane, quando già a 17 anni si allenava con la nostra prima squadra. Ha avuto un percorso di crescita fantastico con noi, che ha poi proseguito a livello internazionale', spiega Holger Sanwald, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'FCH, aggiungendo: 'lla luce dell'infortunio di Frank Feller e del fatto che Kevin Müller ha informato il nostro allenatore Frank Schmidt, il preparatore dei portieri Bernd Weng e me, in un incontro personale il primo giorno di allenamento precampionato, che avrebbe preso in considerazione un trasferimento nella MLS statunitense se gli fosse stata offerta una possibilità, abbiamo scelto Diant Ramaj come nostro nuovo numero uno. Abbiamo preso questa decisione sportiva per garantire la necessaria sicurezza di pianificazione alla nostra squadra e al nostro club'.

Da quando ha lasciato l'Heidenheim nel 2021, Diant Ramaj ha maturato esperienza in Bundesliga, Eredivisie olandese, Superliga danese, Europa League e Conference League. Proprio lo scorso inverno, il Borussia Dortmund ha ingaggiato il giocatore di Stoccarda dall'Ajax Amsterdam, firmandogli un contratto fino all'estate del 2029. È stato poi ceduto in prestito all'FC Copenhagen per sei mesi, dove ha festeggiato la doppietta campionato-coppa.

Dopo la firma del contratto lunedì, Diant Ramaj ha sottolineato: 'Sono molto contento che il mio ritorno all'Heidenheim per la prossima stagione abbia funzionato, perché conosco molto bene l'ambiente. Ho imparato molto all'FCH e sono orgoglioso di poter dimostrare il mio valore in Bundesliga con il mio club giovanile in futuro. Il mio obiettivo finale è festeggiare la permanenza in squadra a fine stagione. Darò il massimo per questo, e tutti possono contare su di me!'".