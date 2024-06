Ufficiale L'Ingolstadt si affida a Sabrina Wittmann: prima donna ad allenare i pro in Germania

vedi letture

Sabrina Wittmann è la nuova allenatrice dell'Ingolstadt. Una notizia storica per il calcio tedesco, perché per la prima volta una donna viene posta alla guida di una squadra professionistica maschile. La 32enne aveva assunto il ruolo ad interim nelle ultime quattro partite della stagione appena conclusa e ieri il club di terza serie ha annunciato la sua conferma per il 2024/25.

"Quando a maggio ho assunto ad interim la prima squadra, speravo che non sarebbe stata solo un'avventura breve", ha detto. "In ogni momento che ho trascorso con la squadra, il mio desiderio di poter rimanere a lungo in questa posizione è diventato più forte".

Wittmann è imbattuta, avendo ottenuto due vittorie e due pareggi nelle quattro partite in cui si è seduta sulla panchina dell'Ingolstadt. Ha vinto inoltre la Coppa bavarese regionale, qualificandosi così per la Coppa di Germania della prossima stagione.

Le altre donne nel calcio professionistico europeo



La prima donna a gestire una squadra professionistica maschile è stata Carolina Morace, che nel 1999 allenò la Viterbese in Serie C, dimettendosi però dopo poche partite. Helena Costa è stata invece la prima donna a guidare una squadra di calcio professionistica maschile in Francia: fu ingaggiata dal Clermont, in seconda divisione, nell'estate 2014, anche se durò solo un mese e poi fu sostituita da Corinne Diacre, rimasta invece alla guida del club di Ligue 2 per tre stagioni, prima di diventare l'allenatore della nazionale femminile francese. La scorsa estate è toccato ad Hannah Dingley, tecnico dei Forest Green Rovers per due settimane.