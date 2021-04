L'ordine di Florentino Perez al dg del Real: Vinicius incedibile, anche come contropartita

"Vinicius non si tocca, Vinicius non è in vendita". Potrebbe sembrare lo slogan di una campagna pubblicitaria a favore del giovane brasiliano, ma in realtà sono le parole pronunciate da Florentino Pérez durante la sua intervista a El Chiringuito. Il presidente avrebbe ordinato a José Ángel Sánchez, direttore generale del Real Madrid, di non inserire il brasiliano in nessuna operazione con altri club. Da quando è arrivato a Madrid nell'estate del 2018, riporta As, per lui sono arrivate una mezza dozzina di offerte importanti. Vinicius, 20 anni, è uno degli asset più importanti per il progetto futuro del club spagnolo e quindi non entrerà nemmeno in un'eventuale trattativa con il Paris Saint-Germain per Mbappé, nonostante piaccia molto al connazionale Leonardo.