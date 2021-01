La crisi si fa sentire anche in Inghilterra: l'Arsenal chiede un prestito di 132 milioni

L'Arsenal ha ottenuto un prestito a breve termine di 120 milioni di sterline (circa 132 milioni di euro) per far fronte all'impatto della pandemia di coronavirus sulle finanze del club. In una nota, i Gunners sostengono di "riuscire a soddisfare i criteri fissati dalla Banca d'Inghilterra per il Covid Corporate Financing Facility. Il prestito sarà rimborsato entro maggio 2021. Il CCFF è stato istituito per fornire finanziamenti a breve termine durante la pandemia alle società che hanno forti rating di investimento e che danno un contributo significativo all'economia britannica. Il CCFF si aggiunge al prestito fornito dalla proprietà Kroenke, Sports & Entertainment, che ci ha permesso di rifinanziare il debito dell'Emirates Stadium nell'agosto dello scorso anno".