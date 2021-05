La denuncia di Rashford: "Oltre 70 insulti razzisti, anche da un insegnante di matematica"

Come se già non bastasse la cocente delusione della sconfitta ai calci di rigore contro il Villarreal, la notte di Marcus Rashford ha avuto un retrogusto ancora più amaro a causa dell'idiozia di alcuni utenti social, che hanno insultato l'attaccante del Manchester United usando epiteti razzisti e emoticon raffiguranti una scimmia. La denuncia è arrivata attraverso Twitter da parte dello stesso giocatore, da sempre impegnato attivamente in tematiche sociali.

I’m more outraged that one of the abusers that left a mountain of monkey emojis in my DM is a maths teacher with an open profile. He teaches children!! And knows that he can freely racially abuse without consequence…

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) May 27, 2021